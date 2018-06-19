وائل جمعة : مواجهة مصر وروسيا صعبة.. وأتمنى أن نكرر سيناريو أوروجواي

قال وائل جمعة نجم الكرة المصرية السابق، ومحلل قنوات beIN SPORTS، إن المواجهة التي ستجمع الفراعنة بالروس ضمن المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الأولى من منافسات كأس العالم روسيا ستكون صعبة للغاية، خاصة بعد هزيمة المنتخب المصري في مباراته الافتتاحية أمام أوروغواي في الوقت القاتل بهدف دون رد وفوز روسيا الكبير على السعودية بخماسية نظيفة.

وأكد جمعة خلال تصريحات لـ"bien sport" :" أنه يتمنّى أن يتحقق سيناريو مباراة أوروغواي بشكل معاكس لمصلحة مصر بهدف متأخر وحاسم في الشوط الثاني".

وأضاف أن عودة محمد صلاح في حال كان جاهزاً للعب تشكل دعماً كبيراً للمنتخب المصري وحلاً إضافياً لتحقيق نتيجة إيجابية.