الحكومة تنفي اتخاذ إجراءات جديدة تصب في مصلحة المواطن

نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اتجاه الحكومة لاتخاذ قرارات صعبة ستؤثر على المواطن بشكل كبير خلال ساعات وعلى المواطن تحملها؛ لأنها تصب في مصلحته وذلك وفقاً لتصريحات منسوبة إلى وزير التموين.

وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن السيد وزير التموين لم يدل بأي تصريحات تتعلق بهذا الشأن على الإطلاق، مشددة على أن ما يتم تداوله عار تماماً من الصحة ويهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.

وأضافت الوزارة أن كل فرد يستفيد من دعم البطاقات التموينية بقيمة 50 جنيها، وذلك في إطار برنامج متكامل للحماية الاجتماعية، يراعي في المقام الأول الطبقات الأقل دخلاً والفئات الأولى بالرعاية.

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى, يرجى الاتصال على الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280).