ألمانيا تثير أزمة داخل منتخب روسيا بسبب المنشطات









فجرت وسائل الإعلام العالمية قضية كبيرة خلال الساعات الماضية، بشأن تناول لاعبو المنتخب الروسي للمنشطات ورفضهم للخضوع للكشف عقب مباراة السعودية، في إفتتاح المونديال.





وتداولت صحيفة آس الإسبانية عن التليفزيون الألماني وجود شبهة تناول لاعبو المنتخب الروسي، خلال مباراة السعودية، في نهائيات كأس العالم.





وأكدت الصحيفة، على تعمد اللاعبون تناول المواد المحظورة والتي ساهمت في الفوز على الأخضر بخماسية نظيفة، ورفض اللاعبون للخضوع للكشف عقب المباراة.





وأشار التليفزيون الألماني إلى منع طبيب ألماني سافر إلى روسيا سرًا لإجراء تحليل المنشطات من ممارسة مهام عملة خشية كشف الأمر.





واشتهرت روسيا، في تناول المواد المنشطة خلال البطولات العالمية والتي كان أخرها في بطولة أوليمبياد ريودي جانيرو 2014، والتي جردت فريق ألعاب القوى من الميداليات بعد التأكد من تناول المنشطات خلال البطولة.





كما تم تجريد الروسية ماريا شاربوفا بطلة التنس العالمية والمصنقة دوليًا، من المشاركات لمدة عامين بسبب المنشطات قبل أن يتم تخفيف العقوبة.





ويلتقي المنتخب الوطني منتخب روسيا، مساء اليوم على ملعب سان بطرسبرج، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم.



