الإسترليني يهبط مع ترقب قرار البنك المركزى الانجليزى

تراجع الجنيه الإسترليني أدنى 1.32 دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، تزامناً مع ضغوط البريكست وفي ترقب قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة.





وبحلول الساعة 9:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.5% إلى 1.3177 دولار.





فيما ارتفعت العملة البريطانية أمام اليورو بنحو 0.2% عند 0.8758 إسترليني.





وكانت وزارة التجارة في بريطانيا أعلنت أمس أن حالة عدم اليقين التي تحيط بـ"البريكست" وضعت الجنيه الإسترليني تحت ضغط.





وتابعت أن الاقتصاد البريطاني من الممكن أن ينمو بأبطأ وتيرة منذ 2009 في العام الجاري.





كما يترقب المستثمرون اجتماع بنك إنجلترا للسياسة النقدية في الأسبوع الجاري، مع توقعات الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، لكن السوق تنتظر تصريحات رئيس البنك مارك كارني التي تعقب إعلان قرار بشأن سعر الفائدة.