ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الإسترليني يهبط مع ترقب قرار البنك المركزى الانجليزى

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 05:51 م
الإسترليني يهبط مع ترقب قرار البنك المركزى الانجليزى
طباعة
وكالات
 
تراجع الجنيه الإسترليني أدنى 1.32 دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، تزامناً مع ضغوط البريكست وفي ترقب قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 9:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.5% إلى 1.3177 دولار.

فيما ارتفعت العملة البريطانية أمام اليورو بنحو 0.2% عند 0.8758 إسترليني.

وكانت وزارة التجارة في بريطانيا أعلنت أمس أن حالة عدم اليقين التي تحيط بـ"البريكست" وضعت الجنيه الإسترليني تحت ضغط.

وتابعت أن الاقتصاد البريطاني من الممكن أن ينمو بأبطأ وتيرة منذ 2009 في العام الجاري.

كما يترقب المستثمرون اجتماع بنك إنجلترا للسياسة النقدية في الأسبوع الجاري، مع توقعات الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، لكن السوق تنتظر تصريحات رئيس البنك مارك كارني التي تعقب إعلان قرار بشأن سعر الفائدة.
المزيد عن: سلة العملات العملات الاجنبية الجنيه الاسترلينى الاقتصاد الدولى اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كولومبيا
1
x
14:00
2
اليابان
بولندا
0
x
17:00
2
السنغال
روسيا
-
x
20:00
-
مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/19/2018 6:30:01 PM