مسلسلات LBCI تتصدر إحصاءات "إيبسوس" خلال شهر رمضان

احترفت شاشة الـ"LBCI" سرّ جذب المشاهدين إليها على مرّ السنوات، وراكمت أعوامَ من الخبرة والنجاح. فأتقنت اللعبة التلفزيونيّة الرمضانيّة.

وها هي الـ"LBCI"، المحطّة الأولى في لبنان، تنتزع موقع الصدارة خلال شهر رمضان المبارك للعام السابع على التوالي، مُحقّقة أعلى نِسب مشاهدةٍ خلال اليوم وفي وقت الذروة المسائيّة، تُعادل نسبة مشاهدة القنوات اللبنانيّة مُجتمعة، وتُقارب ضُعف نسبة مشاهدة كلّ من المحطّتين اللتين تلتها.

الـ"LBCI" نالت 48% (SOA Share Of Audience) خلال وقت الذروة التلفزيونيّة مقابل 25% (SOA) و17% (SOA) للمحطّتين التاليتين، و40.2% (SOA) خلال اليوم مقابل 24.6% و20.6% (SOA)، كما حصدت مسلسلاتها الرمضانيّة أربع مراتب ضمن "التوب5" في لائحة المسلسلات الأكثر مشاهدة، بحسب إحصاءات المشاهدة الرسميّة لـ"إيبسوس- نيلسون"، المُعتمدة من نقابة وكالات الإعلان في لبنان، والجمعيّة العالميّة للدعاية والإعلان "IAA".

مسلسل "كلّ الحبّ كلّ الغرام" تفوّق خلال الشهر الفضيل، متصدّراً اللائحة في المرتبة الأولى بـ 17.77% من نسبة المشاهدة في الدقيقة. كما حسم المشاهد اللبناني المرتبة الثانية لصالح مسلسل "الحبّ الحقيقي" بجزئه التاني على الـ"LBCI"، حاصداً نسبة 15.36%. في المرتبة الثالثة، حلّ مسلسل "الهيبة-العودة" بنسبة مشاهدة 10.03%. وفي المرتبة الرابعة، جاء المسلسل الإجتماعي الكوميدي "جوليا"، محقّقاً نسبة 9.9%، كما احتلّ مسلسل "تانغو"، الذي وصفه النقّاد بـ"الظاهرة الدراميّة" المرتبة الخامسة بنسبة مشاهدة 9.14%.

السباق الرمضاني على مرّ السنوات كانت تدخله الـ"LBCI" بخطى ثابتة، عبر خيارات دراميّة مميّزة تشدّ المشاهد في كلّ عام. أمسيات رمضانيّة عديدة أمضاها الجمهور برفقة نجوم مسلسلاتٍ تصدّرت المشهد الرمضاني في المواسم السابقة، كـ"ورود ممزّقة"، "شيء من القوّة"، "ديو الغرام"، "لعبة الموت"، "جذور"، "ولادة من الخاصرة"، "سنعود بعد قليل"، أجزاء مسلسل البيئة الشاميّة "باب الحارة"، "الأخوة"، "قلبي دقّ"، "مش أنا"، "وين كنتي" بجزئيه الأوّل والثاني، "ورد جوري"، "كاراميل"، وغيرها...

"كلّ الفضل" لجمهورٍ وفيٍّ، كان رهان الـ"LBCI" عليه صائباً. هو يُجدّد ثقته بها وبما تُقدّمه سنويّاً من أعمال ناجحة، وهي كما اعتادت في كلّ عام، تقول له شكراً، وتَعِده بـ"جرعاتٍ دراميّة" إضافيّة، على أن يتجدّد الموعد في رمضان المقبل.

بالأرقام، إحصاءات "إيبسوس- نيلسون" طيلة الشهر الفضيل من الخميس 17 أيّار الى الجمعة 15 حزيران :

1- "كلّ الحبّ كلّ الغرام": 17.77% AMR

2- "الحبّ الحقيقي- الجزء الثاني": 15.36% AMR

3- "الهيبة-العودة": 10.03% AMR

4- "جوليا": 9.9% AMR

5- "تانغو": 9.14% AMR

6- "طريق": 8.41% AMR

7- "ومشيت": 6.89% AMR

8- "وردة شاميّة": 6.01% AMR

9- "السلطانة قسم-2": 5.32% AMR

10- "موت أميرة": 5.21% AMR