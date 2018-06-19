بتكليفات رئاسية.. وزيرا الصحة والتعليم العالي يصدران قرارت هامة للقضاء على قوائم الانتظار

وزيرا الصحة والتعليم العالي: نعمل في منظومة واحدة متكاملة لخدمة المريض المصري





وزيرة الصحة: التسجيل السريع للمنتجات الدوائية الجديدة الناتجة عن البحث العلمي تحفيزاً للشباب





وزيرة الصحة: ربط أسرة الرعايات والحضانات التابعة للجامعة والصحة بمنظومة مميكنة واحدة تسهيلاً على المرضى









أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ربط المستشفيات الجامعية بما فيها من أسرة رعاية مركزة وحضانات وغيرها بمستشفيات وزارة الصحة عبر الخط الساخن ١٣٧، بالإضافة إلى التنسيق الكامل بين الوزارتين في جميع المجالات، لإنهاء قوائم الانتظار في مستشفيات الجمهورية.









جاء ذلك ظهر اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعها مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإنهاء قوائم الإنتظار فى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي، والجامعية، فى عمليات جراحات القلب، وقسطرة القلب، ومفاصل العظام، وزراعة القوقعة للاذن، والمياه البيضاء، وارتفاع ضغط العين، وذلك بديوان عام وزارة التعليم العالي.









يأتي ذلك ضمن توجيهات رئيس الجمهورية، لإنهاء قوائم إنتظار المرضى للعمليات الجراحية بجميع المحافظات.









واستعرضت وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لكافة المرضى بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ووجهت بوضع خطة عاجلة لتوفير كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية المطلوبة لإنهاء قوائم الإنتظار سواء على المستوى العاجل القريب والمتوسط والبعيد.









وأكدت وزيرة الصحة والسكان على تخصيص كافة امكانيات الوزارة للمستشفيات الجامعية مشيرةً الى اننا منظومة واحدة نخدم مريض مصري واحد.





وأضافت ‏وزيرة الصحة والسكان ‏أنه بهذه الطريقة سيتم مشاركة أسرة الرعاية المركزة والحضانات الموجودة بالمستشفيات الجامعية الى منظومة مستشفيات وزارة الصحة ومشاركتها منظومة مستشفيات الاحالة، للتسهيل على كاهل المريض.









وقالت وزيرة الصحة والسكان إن الوزارة ستعمل على التسجيل السريع للمنتجات الدوائية الجديدة الناتجة عن البحث العلمي وتسجيلها سريعاً "Fast Track " بالإدارة المركزية للصيدلة تحفيزاً لابتكارات وأبحاث الشباب العلمية الجديدة.





‏وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن اللقاء تناول الاهتمام بمعايرة الاجهزة، لافتاً الى انه تم الاتفاق على ان تتولى كلية الهندسة بجامعة القاهرة الاشراف الفني والتشغيلي على مركز معايرة الاجهزة بمستشفى معهد ناصر على ان تتحمل وزارة الصحة التكلفة بالإضافة الى مركز جامعة القاهرة، فضلاً عن اجراء حملات التوعية الصحية للمجتمع بالخدمات الصحية المقدمة.









‏وكشف، أن وزيرة الصحة والسكان، وجهت بتكوين فريق عمل مكون من 3 استشاريين من مختلف التخصصات على ان يكون احداهم من أساتذة الجامعات المصرية، بهدف وضع أداه لتقييم جاهزية المستشفيات التى تقدم الخدمة للمرضى المؤجلين فى قوائم الإنتظار، للوقوف على أسباب التاجيل وتفاديها بشكل مستديم.









وأضاف المتحدث باسم الوزراة أن وزيرة الصحة والسكان، وجهت بالعمل على إنهاء قوائم إنتظار المرضى لعمليات قسطرة القلب تحديداً خلال أسبوع، بالتعاون مع الجامعات المصرية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني ومن ضمنهم (فريق الدكتور مجدي يعقوب)، مشيراً الى انه سيتم تدشين موقع الكتروني لتسجيل المرضى المؤجلين دخولهم للعمليات، ضمن مشروع التعاون بين الوزارتين لحل مشكلات قوائم الانتظار.





حيث كلفت وزيرة الصحة والسكان، المهندس وائل شحاتة مسئول ميكنة منظومة التأمين الصحي الجديدة بإنشاء نظام مميكن لتسجيل المرضى المؤجلين دخولهم للعمليات، حتى يتثنى للمريض الدخول بنفسه على الموقع الإلكتروني من خلال رقمه القومى والهاتف الشخصى، مما سيساهم فى حل هذة المشكلات، ومعرفة سبب التأجيل ومحاسبة المقصريين المتسببين في ذلك، حيث سيتم ربط هذا النظام مركزياً بالوزارة، كما سيتم التتبع العشوائى لأسباب تأجيل المرضى، كنوع من المراقبة، للحد من حدوثها مره أخرى.









من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي استعدادة الكامل للتعاون مع وزارة الصحة مشيراً الى انه سيمد وزارة الصحة بالأطقم الطبية التي تحتاجها الوزارة مؤكداً انه سيولي أطباء وزارة الصحة أولوية في ترشيح الدراسات العليا من الدبلوم والماجستير والدكتوراة.





‏وفي النهاية شكرت وزيرة الصحة والسكان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى رأسها الوزير الدكتور خالد عبد الغفار وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والأطباء الموجودين بالوحدات في المناطق النائية مؤكدةً إننا جميعاً نعمل في منظومة واحدة متكاملة تعمل على خدمة المريض المصري دون تفرقة.



