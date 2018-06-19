مباشر.. مشاهدة مباراة بولندا والسنغال بث مباشر

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معلومات عن مشاهدة بولندا والسنغال مباشر اليوم بولندا Vs السنغال، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1,2، الملعب : أرينا بالتيكا، المعلقين : أحمد الطيب (بي إن ماكس 1) + نوفل باشي (بي إن ماكس 2) + خالد الحدي (بي إن 4K) .



موعد مباراة بولندا والسنغال اليوم 19-6-2018 بث مباشر مباراة بولندا والسنغال ومشاهدة مباراة اليوم





6:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 5:00 مساءاً بتوقيت مصر . 6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 6:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 6:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 6:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 6:00 مساءاً بتوقيت العراق . 5:00 مساءاً بتوقيت السودان . 6:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 4:00 مساءاً بتوقيت تونس . 4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 3:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 6:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 6:00 مساءاً بتوقيت قطر. 3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





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