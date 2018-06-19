ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شيماء سيف عن مباراة مصر وروسيا: "يارب نكسب 2 صفر"

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 04:20 م
شيماء سيف عن مباراة مصر وروسيا: يارب نكسب 2 صفر
شيماء سيف
طباعة
صلاح حسن
 
حرصت الفنانة شيماء سيف، على تشجيع المنتخب الوطني المصري ومؤازرته في مباراته المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في مونديال العالم.

وكتبت شيماء، عبر حسابها على "فيس بوك": "يارب نكسب 2 صفر، شجع مصر".

الجدير بالذكر أن وفدًا فنيًا توجه إلى روسيا لحضور مباراة المنتخب اليوم، وتضمن الوفد كل من حسن الرداد وليلى علوي وأشرف زكي وبوسي شلبي ولميس الحديدي وخالد صلاح وشريهان أبو الحسن.
المزيد عن: مصر وروسيا يوتيوب مصر وروسيا لايف مصر وروسيا اليوم مصر ضد رويا مصر ضد روسيا مصر شيماء سيف وكأس العالم شيماء سيف الفنانة شيماء سيف
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كولومبيا
1
x
14:00
2
اليابان
بولندا
-
x
17:00
-
السنغال
روسيا
-
x
20:00
-
مصر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/19/2018 4:50:25 PM