شيماء سيف عن مباراة مصر وروسيا: "يارب نكسب 2 صفر"
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 04:20 م
صلاح حسن
حرصت الفنانة شيماء سيف، على تشجيع المنتخب الوطني المصري ومؤازرته في مباراته المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في مونديال العالم.
وكتبت شيماء، عبر حسابها على "فيس بوك": "يارب نكسب 2 صفر، شجع مصر".
الجدير بالذكر أن وفدًا فنيًا توجه إلى روسيا لحضور مباراة المنتخب اليوم، وتضمن الوفد كل من حسن الرداد وليلى علوي وأشرف زكي وبوسي شلبي ولميس الحديدي وخالد صلاح وشريهان أبو الحسن.
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