رئيس الفيفا السابق "الغير أخلاقي" ضيف بوتين في كأس العالم في روسيا

يستضيف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، "سيب بلاتر" لمباراتين خلال كأس العالم. وسيشارك بلاتر مع بوتين في مباراة المغرب أمام البرتغال يوم الأربعاء ومباراة البرازيل أمام كوستاريكا يوم الجمعة.



ويقضي بلاتر (82 عاما) حاليا عقوبة الفيفا لمدة ست سنوات بسبب تهم سلوك غير أخلاقية، بعد ثبات تلقيه رشوة في قضية فوز قطر بتنظيم كأس العاليم 2022.



ووفقا "لرويترز"، فمن الممكن أن يمتد هذا الفساد إلى منح كأس العالم 2018 إلى روسيا.



وأضافت رويترز: "من السذاجة الاعتقاد بأنه لم تكن هناك أي تعاملات خلف الكواليس ساعدت في وصول روسيا إلى كأس العالم، خاصة في أعقاب منح كأس العالم إلى قطر لعام 2022".



وجاء الحكم بعد أن أعلن أنه لن يترشح لولاية أخرى كرئيس للفيفا في عام 2015، ومن المفترض أن يمنع بلاتر من حضور مباريات الفيفا وخاصة مباريات كأس العالم.

