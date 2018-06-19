فاران: "الأمور لم تكن جيدة في مباراة استراليا.. وليس بالإمكان أن أرضي الجميع"

أكد ‏رافاييل فاران مدافع منتخب فرنسا، أن بعض الأمور لم تكن جيدة في المباراة الأولى لمنتخب بلاده أمام استراليا والتي انتهت بفوز الديوك بثنائية مقابل هدف، موضحًا أنه عرف بضرورة اللعب بمزيد من الشدّة وقبل كل شيء يجب الدفاع بشكل أفضل.





وقال فاران خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الدانمارك: "ما زلنا في بداية كأس العالم ولا يجب أن نجعل الوضع "درامي" رغم أننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الأشياء التي لم تكن جيدة خلال تلك المباراة".



