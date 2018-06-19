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فاران: "الأمور لم تكن جيدة في مباراة استراليا.. وليس بالإمكان أن أرضي الجميع"

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 04:27 م
فاران: الأمور لم تكن جيدة في مباراة استراليا.. وليس بالإمكان أن أرضي الجميع
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عمر عبد العزيز
 

أكد ‏رافاييل فاران مدافع منتخب فرنسا، أن بعض الأمور لم تكن جيدة في المباراة الأولى لمنتخب بلاده أمام استراليا والتي انتهت بفوز الديوك بثنائية مقابل هدف، موضحًا أنه عرف بضرورة اللعب بمزيد من الشدّة وقبل كل شيء يجب الدفاع بشكل أفضل.


وقال فاران خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الدانمارك: "ما زلنا في بداية كأس العالم ولا يجب أن نجعل الوضع "درامي" رغم أننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الأشياء التي لم تكن جيدة خلال تلك المباراة".


وواصل: "‏لقد أجرينا تقييماتنا وتحدثنا مع اللاعبين والمدرب ونحن نعرف ما نريد وماذا نحتاج أن نفعله في المباراة القادمة".


وأضاف: "‏من الضروري أن نتعامل مع المباريات على حسب الخصم، لدينا الكثير من اللاعبين الرائعين ويجب أن نستغلهم على أكمل وجه".


واستطرد: "‏أتحدث كثيراً مع اللاعبين الأصغر سناً قبل المباريات، من المهم أن تشعر في نظرتهم إليك بأنهم يعتمدون عليك ويستفيدون من خبرتك".


وأتم: "‏لدي شخصيتي وليس بالإمكان أن أُرضي الجميع، كل شخص لديه طريقة في الوجود وأفضل مِثال هو زيدان الذي لم يكن بحاجة إلى التحدث بصوت عالٍ أو البحث عن الأضواء لإيصال رسالته".

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