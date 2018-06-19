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الحجز على سيارة 3 أشهر بالأقصر لطلب قائدها أجرة زيادة عن التعريفية الجديدة

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 04:27 م
الحجز على سيارة 3 أشهر بالأقصر لطلب قائدها أجرة زيادة عن التعريفية الجديدة
صورة أرشيفية
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طاهر الحساني
 
قرر محافظ الأقصر، محمد بدر، اليوم الثلاثاء، الحجز على سيارة لمدة 3 أشهر، لمخالفة قائدها التعريفة الجديدة.

وأصدر محافظ الأقصر قرارًا بإلغاء خط سير المركبات المخالفة والحجز الاداري عليها، لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، في حال ارتكابها مخالفات الامتناع عن تحميل الركاب، وطلب أجرة تزيد عن التسعيرة المقررة، ومخالفة خط السير.

و تمكنت الادارة العامة لمرور الأقصر، من ضبط سيارة "خط الضبعية – الأقصر"، حيث طلب السائق من الركاب دفع أجرة بقيمة أكثر من تعريفة الركوب الجديدة المقررة.

وبضبط السيارة، تم تطبيق قرار المحافظ عليها، بإلغاء خط سيرها والحجز الاداري عليها، لمدة 3 أشهر.
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