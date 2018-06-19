ضحايا امتحانات الفيزياء والتاريخ بالثانوية العامة.. "إغماءات وحرمان من التعليم"

أدى طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالي عدد 368.349 طالبًا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي عدد 254.508 طالبًا وطالبة، في 1777 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

16 محضر "غش"

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، ضبطت 16 حالة غش بامتحاني الفيزياء والتاريخ، اللذان أداهما طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء.

وأضاف حجازي، أن فريق مكافحة الغش، ضبط 9 حالات غش بامتحان الفيزياء، منهم حالة تصوير امتحان ونشره عبر صفحات الغش الإلكتروني، وحالتي غش بالمحمول، و6 حالات معهم هواتف محمولة مغلقة.

أما في التاريخ، فقال حجازي، إنه تم ضبط 7 حالات غش، منهم حالة تصوير أجزاء من الامتحان ونشرها عبر مواقع التواصل، و5 حالات غش بالمحمول، وحالة معها جهاز محمول مغلق.

حرمان من التعليم

وأكد حجازي أن الطالب الذي صور الامتحان سيحرم من الامتحانات لمدة عامين كاملين، والطالب الذي ضبط يغش بالمحمول سيحرم من الامتحان لمدة عام، أما الطالب الذي ضبط معه هاتف مغلق يحرم من امتحان المادة فقط.

إغماء طالبة بقنا

وأصيبت طالبة بحالة إغماء لعدم تمكنها من الإجابة في امتحان الفيزياء بمدرسة أبوتشت الثانوية بقنا.

كان الدكتور خالد يوسف مدير مرفق الإسعاف، تلقى إخطارًا من رئيس لجنة اختبارات مدرسة أبوتشت الثانوية بفقدان طالبة للوعي جراء عدم تمكنها من الإجابة في امتحان الفيزياء للثانوية العامة؛ وانتقلت سيارة إسعاف لتقديم المعاونة الطبية اللازمة.

4 اغماءات في بني سويف

كما أصيب 4 طلاب بحالات إغماء أثناء تأدية امتحان مادتي التاريخ والفيزياء ببني سويف.

كانت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف نقلت كلا من الطالبة وفاء محمد خالد، 18 سنة، طالبة بمدرسة الثانوية بقرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى، بعد تعرضها لحالة إغماء إلى مستشفى الواسطى المركزي، والطالبة هاجر فتحي حسين 19 سنة، طالبة بلجنة مدرسة السيدة خديجة الثانوية العامة بمركز سمسطا بعد تعرضها لحالة إغماء إلى مستشفى سمسطا.

كما أصيبت الطالبة روفيدة عويس جابر 18 سنة، طالبة بمدرسة الثانوية المشتركة بشرق النيل بعد تعرضها لحالة إغماء وتم نقلها إلى مستشفى بنى سويف الجامعي، ومصطفى محمد طه 18 سنة طالب بمدرسة علي عبد الله الثانوية بمركز ببا بعد تعرضه لحالة إغماء وتم نقله إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

إحالة طالب للتحقيق

وتجرى مديرية التربية والتعليم بالغربية تحقيقا مع طالب باللجنة رقم1453 بمدرسة سنباط الثانوية المشتركة التابعة لإدارة زفتى التعليمية، لقيامه بتمزيق ورقة الأسئلة الخاصة بامتحان مادة الفيزياء.

وتلقى الشناوي عايد وكيل وزراة التربية والتعليم بالغربية، إخطارًا من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، بتمكن رئيس لجنة مدرسة سنباط الثانوية المشتركة من ضبط الطالب "ط.س.ا" بعد تمزيقه ورقة أسئلة امتحان الفيزياء، وتم تحرير محضر للطالب وإحالته للتحقيق.