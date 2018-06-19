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السفير المصري في موسكو: نحاول توفير كافة الوسائل المناسبة لراحة الجماهير

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 04:26 م
السفير المصري في موسكو: نحاول توفير كافة الوسائل المناسبة لراحة الجماهير
إيهاب نصر
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ندى محمد
 
صرح إيهاب نصر، السفير المصري في موسكو، بأن السفارة تحاول توفير كافة الوسائل المناسبة لراحة الجماهير المصرية خلال مونديال كأس العالم، متابعا أن هناك 4 نقاط قنصلية في المدن التي يوجد بها المعسكرات بالإضافة إلى 3 مدن تقام بها المباريات الخاصة بالمنتخب المصري لتوفير كل الخدمات وحل المشكلات للمشجعين. 

واوضح في لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه يجري التنسيق منذ بداية سحب القرعة مع اتحاد كرة القدم لتوفير مناخ مناسب للجميع على خلفية مشاركة مصر في كأس العالم، لافتا إلى وجود فصل بين الجماهير المصرية والمنتخب الوطني في مقر إقامتهم حرصا على عدم تشتيت انتباه اللاعبين وتوفير افضل جو نفسي لهم.
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