رئيس "حماية المستهلك" يتفقد سوق العبور للتأكد من عدم مغلاة التجار فى الأسعار (صور)

وصل اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، منذ قليل، إلى سوق العبور، وذلك عقب انتهاء جولته المفاجئة اليوم فى مجمع مواقف عبود، فى إطار متابعة توافر السلع الغذائية والمنتجات والخضراوات والفاكهة والتأكد من عدم مغالاة التجار فى الاسعار وكذلك متابعة الاسواق ومواقف الميكروباص لالتزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة.





وتفقد رئيس جهاز حماية المستهلك، سوق العبور بمرافقة المدير التنفيذي للسوق والاجهزة الرقابية، واطمأن على توافر جميع المنتجات وقيام تجار التجزئة بشراء احتياجاتهم من المنتجات بالجملة لطرحها للمواطنين فى مختلف المناطق، كما طالب التجار بعدم المغالاة فى الاسعار وحصولهم على هامش ربح بسيط لتخفيف العبء عن المواطنين فى اطار الحرص على مصلحة المستهلك فى ظل الظروف الحالية محذرا من التلاعب فى المنتجات أو المغالاة دون اى مبررات.





وطالب " عبد المعطى " المسئولين بالجهاز التنفيذي لسوق العبور بامداد جهاز حماية المستهلك بشكل يومى بأسعار منتجات الخضراوات والفاكهة على أن يقوم جهاز حماية المستهلك بنشرها على موقع الجهاز يوميا لتكون بمثابة تسعيرة استرشادية للمواطنين حتى لا يقع المستهلك فريسة لجشع التجار .





وأكد استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لاستقرار الاسواق والتأكد من توافر كافة السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين أولا بأول، وأنه فى حال تلاعب اى شخص يستطيع المواطن التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز "19588"، إضافة إلى تلقى الشكاوى على خدمة الواتس آب على رقم 01281661880 ، فى إطار مصلحة المستهلك.