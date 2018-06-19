رامي رضوان: الروس قلقانين بسبب عودة محمد صلاح

أكد الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج" 8 الصبح" على قناة DMC، والموجود حاليا فى "روسيا"روسيا لدعم المنتخب الوطنى فى "مونديال روسيا"، أن الجهاز الفني لمنتخبنا احكم السيطرة علي حالة "الهرجلة" التي عاشتها بعثة المنتخب بعد وصول وفد مصري يضم إعلاميين وفنانين وشخصيات عامة، وفرض الجهاز سياج امني علي اللاعبين ومنع مقابله اي شخص.

كما كشف "رضوان" خلال مداخله هاتفيه مع برنامج "المانيفستو" الذى يقدم الإعلامي أحمد الطاهرى علي الراديو 9090، عن اهتمام الإعلام الروسي بالمنتخب المصري، مؤكدا ان هناك حالة قلق يعيشها الشعب الروسي بسبب عودة محمد صلاح، وكلهم تخوف من تألق الفرعون المصري امام الدب الروسي، ومنح بلده الفوز بالمباراة مؤكدا ان الأجواء في روسيا احتفاليه من المصريين وهناك دعم كبير لجميع المنتخبات العربية.