عاجل.. السيسي يوجه بتعزيز إجراءات ومعايير الأمن والسلامة بالسكك الحديدية





كما وجه في هذا الإطار باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية وزيادة الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة بالتوازي مع دعم القدرات البشرية، فضلًا عن مواصلة خطوات تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوي الجمهورية والالتزام في هذا الإطار بخطط والبرامج الزمنية المحددة، وبأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية، فضلًا عن تشديد إجراءات السلامة على الطرق السريعة.

وعرض وزير النقل كذلك تطورات العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق الذي يصل طوله لـ 42 كم ويشمل 40 محطة من مدينة 6 أكتوبر بالجيزة وحتى مدينة الرحاب على طريق القاهرة السويس.كما عرض عرفات استراتيجية تطوير صناعة النقل البحري والتي تتمثل في تطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية ومنظومة النقل البحري، والتوسع في الأنشطة اللوجستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها، من خلال خطة تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بهدف زيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية، ورفع معدلات أدائها وتأهيلها لاستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجستية مميزة، للوصول إلى منظومة نقل بحري بمكونات عالية الكفاءة، بما يؤدي لجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.وأضاف راضي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع باستمرار جهود تطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى محورية قطاع النقل وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وكذلك لارتباطه المباشر بعملية التنمية المستدامة، وبحيث يتم تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.