هاني يوسف: السياحة الدينية ستعود بنفع كبير على الاقتصاد المصري (فيديو)



وأضاف في لقاء خاص على فضائية "أون لايف"، اليوم الثلاثاء، أن الاهتمام برحلة العائلة المقدسة في مصر يعود بالنفع على العائد الاقتصادي من السياحة الدينية وهي الافضل لكونها بعيدة تماما عن السياسة، متابعا أن الدولة لم تتمكن من تهيئة الأوضاع بشكل كامل على طول الرحلة لاستقبال اعداد كبيرة من الزائرين، خاصة مع وجود 26 نقطة بطول الرحلة داخل مصر.



قال هاني يوسف، الخبير السياحي، إن رحلة العائلة المقدسة كانت مهملة للغاية وما يتم فيها جهود فردية فقط منذ عام 2002 ولكن مع مرور الوقت اهتمت الدولة بهذا المسار مؤخرا لما فيه من أهمية كبرى لمصر، مشيرا إلى أن العالم به اكثر من 2 مليار مسيحي كاثوليكي وارثوذكسي ويفضلون عمل رحلات الحج الى المناطق المختلفة مهما تكلف الأمر.