فينيسيوس جونيور: تطورت كثيرا في عامي الأخير مع فلامنجو.. وإنتقالي لمدريد بهذا السن تاريخي

أوضح البرازيلي الشاب الموهوب فينسيوس جونيور الذي تعاقد معه نادي ريال مدريد الإسباني قادمًا من فلامنجو البرازيلي، أن عامه الأخير في فلامنجو كان العام الذي لعب فيه العديد من الدقائق، وتعلم الكثير وأصبح أساسياً في بطولة كأس ليبارتادوريس.





وقال فينسيوس في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مشاركتي ازدادت في العام الأخير لي مع فلامنجو، إنه أمر لايمكن تفسيره، جميع المحترفين في فلامنجو ساعدوني على التطور".





وأضاف: هل ترى بأن سعرك 45 مليون يورو قيمة كبيرة؟

فينسيوس جونيور: "لا أفكر أبداً في المال، أفكر في اللعب فقط وأن أستمتع وأن أقدم كل شيء للقميص الذي سوف أرتديه".





‏وبسؤاله: كان إنتقالك إلى ريال مدريد تاريخياً، لقد كنت اللاعب الأول الذي يقل عمره عن 17 عام وينتقل بهذه القيمة، هل أهتم عائلتك أو أصدقائك بهذا المبلغ؟

أجاب فينسيوس جونيور: "دائماً ما أتلقى هذه الأحاديث، ولكن والدي ووالدتي يحموني من كل شيء سيء، لذا أتحدث فقط مع الأشخاص الذين يدعموني بشكل دائم".





‏وواصل: لقد ولدت في ساو جونكالو وهي مدينة متواضعه في ولاية ريو دي جانيرو ، كيف تصفها؟

جونيور :"جونكالو هي مدينة متواضعة جداً وكنت دائماً اللعب مع أصدقائي في الشارع وأذهب فقط للمنزل من أجل النوم، يمكنني أن آتي إلى ريو وأحضر أسرتي وأصدقائي هُنا وأن أمنحهم حياة أفضل لاتقدر بثمن".





‏وتابع: لقد قلت دائما ان العوامل النفسية مهمه جداً ، كيف ساعدك الأشخاص في فلامينجو وماذا قالوا لك؟

جونيور :"كان هناك مشروع بالنسبة لي ولقد تحدثت دائماً مع الطبيب النفسي وكنت أتحدث معه على الأقل يوماً واحداً في الاسبوع ، لقد ساعدني كثيراً. وأقنعني بأن الخطة في فلامينجو تسير على مايرام".





وأكمل: "أنت تغادر فلامينجو النادي الأكثر حباً والأكثر كرهاً في البرازيلي وللإنضمام لريال مدريد النادي الأكثر حباً والأكثر كرهاً في إسبانيا، هل تشعر بأنك تحت الضعط؟

جونيور: "لا ، الاشخاص الذين يأتون في فلامينغو معتادون على الضغط".





واستطرد: ‏"اللعب في منتخب الشباب يساعدك كثيراً، لقد أمضيت العديد من الوقت للتطور وتعلمت كيف أتعامل مع الضغط النفسي. أعلم بأن مدريد نادي مختلف وهو واحد من أكبر الاندية في العالم وسوف أترك نادي كبير في البرازيل وسوف أنضم لنادي كبير في إسبانيا، أرتداء قيمص مدريد لايقدر بثمن".





وأردف: لقد عانيت من العنصرية في البرازيل هل تخشى ان يحدث ذلك مرة أخرى في إسبانيا؟

جونيور: "لا، ليس مهتم لذلك "أوليييس" (عمه) هو الذي يحصل على تلك الانتقادات. أحاول أن أرى الكثير من الاشياء عبر الانترنت وأشاهد العديد من الفيديوهات وأشاهد اللاعبين الذين يعجبونني".





وأشار بقوله: ما الذي أعجبك كثيراً؟

جونيور: "كل شيء، كل شيء موجود داخل النادي وكل شيء جيد يقدمه اللاعبين ، كونه ملعب السانتياغو برنابيو هو الشيء لطالما حلمت به وسرعان ما أصبح الحلم حقيقة".





وأتم: ما الذي سوف تشتاق إليه كثيراً بعد إنتقالك لمدريد؟

جونيور: "فقط الشوق والحنين الذي سوف افقده في البرازيل، سوف أفتقد أصدقائي. هل تعلم أين ستعيش وهل لديك منزل ؟ لا، عائلتي سوف يعتنون بهذا الشيء".



