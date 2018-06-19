"هذا الصباح" يفجر مفاجأة عن مشاركة محمد صلاح في مباراة المنتخب وروسيا الليلة (فيديو)

كشف الناقد الرياضي سعيد علي، أن لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح غير جاهز بنسبة 100% لخوض مباراة مصر وروسيا، منوهًا أن الجهاز الفني للمنتخب يفكر بشكل كبير على أن يتواجد "صلاح" على دكة البدلاء.

وأضاف الناقد الرياضي في حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى مقدمة برنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة Extra news، أنه من خلال اتصاله مع أحد أفراد الجهاز الفني تأكد من عدم جاهزية "صلاح" بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن ما رصدته وسائل الإعلام التي حضرت التدريب الأخير للمنتخب كان يشير إلى أن "صلاح" مستعد للمباراة مؤكدا أن ذلك يعد ضمن الخطة في إطار الحرب المعنوية بأن يعلم الجميع بأن محمد صلاح سيخوض المباراة.

في السياق نفسه أوضح سعيد علي أن الإعلام الغربي الذي حضر التدريب الأخير كان له رأي آخر حيث عكست وسائل الإعلام الغربية عدم قدرة "صلاح" على استكمال تدريبات الكتف بالإضافة إلى توقفه عن التدريب وجريه حول الملعب حيث لم يكن قادرا على استكمال التدريبات للنهاية، واستطرد قائلا: "اللي أكدت الكلام ده نيويورك تايمز وسكاي نيوز وفي وكالة روسية أكدت الكلام اللي حضر ورصد شاف إن الكتف مش جاهز".

وأردف الناقد الرياضي موضحا أن الجهاز الفني يفكر أنه في حال تعافى صلاح بشكل كامل فإنه لا يزال غير جاهزًا لخوض مباراة بتلك القوة بعد غياب أكثر من 3 أسابيع فضلا عن طول مدة المباراة لـ 90 دقيقة فإن العودة من الإصابة تحتاج إلى تدرج.

ونوه الناقد الرياضي أن محمد صلاح سيكون موجود على دكة البدلاء، معربا عن تمنيه بأن يستطيع خوض المباراة في حال نزل إلى أرض الملعب، واختتم حديثه مؤكدًا أن مستقبل محمد صلاح أهم من كأس العالم، لأن صلاح ينافس على لقب أفضل لاعب في العالم أمام ميسي وكريستيانو وبالتالي سيرفع اسم مصر عاليًا بشكل أكبر من استمرار مصر في الدور الـ 16 الذي سينتهي عقب أسبوعين.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر سيلتقي نظيره الروسي مساء اليوم الثلاثاء، في ثاني مواجهات الفراعنة ضمن مباريات المجموعة الأولى، من بطولة كأس العالم روسيا 2018، تُقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “كريستوفسكي” أو “سانت بطرسبرج”، بمدينة سانت بطرسبرج الروسية.