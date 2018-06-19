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طبيب المنتخب يجهز "مروان" نفسيًا

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 04:12 م
طبيب المنتخب يجهز مروان نفسيًا
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محمد الصو
 

حرص محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على عقد جلسة خاصة مع مروان محسن مهاجم الفريق، قبل مواجهة روسيا، بنهائيات كأس العالم.


وقدم أبوالعلا، كل الدعم للاعب لتجهيزه نفسيًا بعد حملة الانتقادات التي طالت مهاجمه، خلال الفترة الماضية بسبب أدائه أمام أوروجواي، والتي فاز فيها السيلستي بهدف دون رد في المباراة الأولى للفراعنة بالمونديال.


وطالب طبيب المنتخب، مروان محسن بعدم التركيز بانتقادات الجماهير، وضرورة اللعب بجدية أمام المنتخب الروسي، لتحقيق آمال المصرين وتحقيق الفوز ومواصلة المشوار بالنهائيات.


ويلتقي المنتخب الوطني منتخب روسيا، مساء اليوم على ملعب سان بطرسبرج، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم.

المزيد عن: منتخب مصر مروان محسن كورة كأس العالم طبيب المنتخب رياضة
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