الأمين العام للجامعة العربية ينعي الدكتور جمال مختار





نعى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، المغفور له الدكتور جمال مختار، الرئيس المؤسس للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والذي وافته المنية، سائلاً المولى عز وجل أن يرحمه ويدخله فسيح جناته وأن يلهم أسرته وتلاميذه الصبر والسلوان.





وقد حرص الأمين العام على الإشادة في هذا الصدد بالدور الكبير والهام الذي لعبه الفقيد على مدى مسيرته المهنية والعلمية الطويلة والتي تمثل مثالاً يحتذى به من أجل تعزيز التعاون العربي المشترك، خاصة في مجالي النقل البحري والعمل الأكاديمي، وذلك منذ تولى منصب مدير الأكاديمية العربية للنقل البحري في سبعينيات القرن الماضي، مروراً بعضويته في مجلس إدارة الشركة العربية للملاحة البحرية، ثم مع توليه رئاسة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في عام 1990، ورئاسته للاتحاد الدولي للجامعات البحرية في عام 2003.





ونوه الأمين العام بالجهود الحثيثة التي بذلها الفقيد على وجه الخصوص أثناء رئاسته للأكاديمية العربية، التي أصبحت إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والهندسة والإدارة، إضافة لكونها نموذجاً ناجحاً للتعاون العربي المشترك.



