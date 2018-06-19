عماد زيادة: ندعم منتخبنا في كل مكان.. وتوقعاتي بالفوز في مباراة اليوم (صور)

أكد الفنان عماد زيادة، حرصه علي السفر إلي العاصمة الروسية موسكو، وذلك لدعم المنتخب القومي لكرة القادم في رحلته بكأس العالم.

وأضاف زيادة أن شوارع موسكو بها عدد كبير من المشجعين المصريين الذين ذهبوا أيضا لمؤزرة المنتخب المصري، كما أن المظهر الحضاري الذي يظهر به المصريين هناك، يدعو للفخر.

وأوضح أنه بالرغم من صعوبة مبارة اليوم امام المنتخب الروسي إلا انه يتوقع فوز منتخبنا بهدف مقابل لا شئ في هذه المباراة وسيكون للاعب العالمي محمد صلاح، حتي نستطيع القضاء علي أسطورة كأس العالم مجدي عبدالغني وهدفه الوحيد الذي رافقنا منذ سنوات عديدة

يذكر أن الفنان عماد زيادة شارك في بطولة مسلسل "نسر الصعيد" مع الفنان محمد رمضان ودرة ووفاء عامر وعائشة بن احمد والذي عرض علي الشاشات في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً.