المجموعة السابعة بدون مفاجأت.. بلجيكا في الصدارة وتونس تنضم لخسائر العرب
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:48 م
علي شحاتة
انتهت مباريات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم بروسيا 2018، والتي تضم منتخبات بلجيكا وبنما وتونس وانجلترا.
وفاز منتخب بلجيكا على نظيره بنما 3-0، فيما فاز منتخب إنجلترا على تونس في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف .
ترتيب المجموعة :-
بلجيكا في المركز الأول برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن انجلترا .
أنجلترا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.
تونس في المركز الثالث بدون نقاط .
بنما في المركز الرابع بدون نقاط .
الهدافين:-
تقاسم هاري كين لاعب انجلترا وروماريو لوكاكو المركز الأول في صدارة هدافي المجموعة برصيد هدفين لكل لاعب .
وحل فرجاني ساسي لاعب تونس والبلجيكي درايس ميرتينز برصيد هدف لكل لاعب .
الأقوى هجوم :-
1- بلجيكا في المركز الأول برصيد ثلاث أهداف
2 - انجلترا في المركز الثاني برصيد هدفين
الأقوى دفاع :-
1- بلجيكا لم يسجل في مرماها أي هدف.
2- انجلترا في المركز الثاني دخل في مرماه هدف وحيد. وتواجه تونس منتخب بلجيكا بينما تصتطدم بنما بانجلترا في إطار الجولة الثانية للمجموعة السابعة .
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