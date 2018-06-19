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المجموعة السابعة بدون مفاجأت.. بلجيكا في الصدارة وتونس تنضم لخسائر العرب

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:48 م
المجموعة السابعة بدون مفاجأت.. بلجيكا في الصدارة وتونس تنضم لخسائر العرب
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علي شحاتة
 
انتهت مباريات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم بروسيا 2018، والتي تضم منتخبات بلجيكا وبنما وتونس وانجلترا.

وفاز منتخب بلجيكا على نظيره بنما 3-0، فيما فاز منتخب إنجلترا على تونس في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف .

ترتيب المجموعة :- 

بلجيكا في المركز الأول برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن انجلترا .
أنجلترا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.
تونس في المركز الثالث بدون نقاط .
بنما في المركز الرابع بدون نقاط .

الهدافين:-
تقاسم هاري كين لاعب انجلترا وروماريو لوكاكو المركز الأول في صدارة هدافي المجموعة برصيد هدفين لكل لاعب .

وحل فرجاني ساسي لاعب تونس والبلجيكي درايس ميرتينز برصيد هدف لكل لاعب .

الأقوى هجوم :- 
1- بلجيكا في المركز الأول برصيد ثلاث أهداف 
2 - انجلترا في المركز الثاني برصيد هدفين 

الأقوى دفاع :-
1- بلجيكا لم يسجل في مرماها أي هدف. 
2- انجلترا في المركز الثاني دخل في مرماه هدف وحيد. وتواجه تونس منتخب بلجيكا بينما تصتطدم بنما بانجلترا في إطار الجولة الثانية للمجموعة السابعة .

المزيد عن: وبنما تونس وإنجلترا بلجيكا وبنما انجلترا تونس
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