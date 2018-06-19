المجموعة السابعة بدون مفاجأت.. بلجيكا في الصدارة وتونس تنضم لخسائر العرب

انتهت مباريات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم بروسيا 2018، والتي تضم منتخبات بلجيكا وبنما وتونس وانجلترا.





وفاز منتخب بلجيكا على نظيره بنما 3-0، فيما فاز منتخب إنجلترا على تونس في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف .





ترتيب المجموعة :-





بلجيكا في المركز الأول برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن انجلترا .

أنجلترا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

تونس في المركز الثالث بدون نقاط .

بنما في المركز الرابع بدون نقاط .





الهدافين:-

تقاسم هاري كين لاعب انجلترا وروماريو لوكاكو المركز الأول في صدارة هدافي المجموعة برصيد هدفين لكل لاعب .





وحل فرجاني ساسي لاعب تونس والبلجيكي درايس ميرتينز برصيد هدف لكل لاعب .





الأقوى هجوم :-

1- بلجيكا في المركز الأول برصيد ثلاث أهداف

2 - انجلترا في المركز الثاني برصيد هدفين





الأقوى دفاع :-

1- بلجيكا لم يسجل في مرماها أي هدف.

2- انجلترا في المركز الثاني دخل في مرماه هدف وحيد. وتواجه تونس منتخب بلجيكا بينما تصتطدم بنما بانجلترا في إطار الجولة الثانية للمجموعة السابعة .



