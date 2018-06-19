مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الغذاء للمحتاجين في الحديدة





واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، توزيع السلال الغذائية من المواد الأساسية على الأسر المحتاجة في مخيم النازحين من بني جحبر وبيت العالم والطفية في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة ، يستفيد منها 420 فرداً، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 22273 سلة غذائية.





ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني، التي بلغت حتى الآن 262 مشروعًا.



