أمير نجران يستعرض استعدادات القطاعات الأمنية لقيادة المرأة





استعرض الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، ظهر اليوم، الاستعدادات والترتيبات لتنفيذ الأمر السامي الكريم بتطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمتعلق بإصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، وذلك في اجتماع مع قادة القطاعات الأمنية المعنية بمتابعة تطبيق نظام المرور، والبدء في السماح بقيادة المرأة السيارة مطلع الأسبوع المقبل.





وأكد أن أجهزة الدولة لا تتوانى أبدًا في اتخاذ ما يكفل المحافظة على أمن المجتمع وسلامته، وحراسة القيم، وصون كرامة المواطن والمواطنة، امتثالاً لحرص ولاة الأمر على تطبيق الشريعة الإسلامية في مناحي الحياة كافة، وتوفير سبل الراحة للمواطنين.





وتسلم تقريرًا مصورًا يفصّل الترتيبات التي أعدتها الجهات المعنية، قدمه مدير شرطة المنطقة، اللواء صالح بن علي الجلعود، وشاهد عرضًا مرئيًا عن الميادين المخصصة لاستقبال السائقات، ومكاتب استقبال المراجعات في مدينة نجران والمحافظات وبعض المراكز، وأعمال اللجنة الفنية، والاجتماعات التي عقدت مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.





وضم اللقاء بجانب مدير شرطة المنطقة، مدير إدارة دوريات الأمن، العقيد علي بن محمد آل غضيف، وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق، العقيد عبدالله بن عبدالهادي القحطاني، ومدير إدارة المرور، العقيد مناحي بن شجاع السبيعي، ومدير شعبة الرخص بإدارة المرور، الرائد مبارك بن سعيد الوادعي.



