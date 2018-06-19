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في مونديال روسيا.. الأدب فضلوه على اللعب (صور)

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:41 م
في مونديال روسيا.. الأدب فضلوه على اللعب (صور)
لوبيتيجي
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الفجر الرياضي
 

رفع منتخبا إسبانيا وكرواتيا شعار "الأدب فضلوه على اللعب" في كأس العالم 2018 بروسيا.

إسبانيا ولوبيتيجي

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وأطاح الاتحاد الإسباني بمدرب المنتخب لوبيتيجي قبل 48 ساعة من انطلاق المونديال لتفاوضه على تدريب نادي ريال مدريد الإسباني دون إخطار الاتحاد.

كرواتيا وكالينيتش

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واستبعد المنتخب الكرواتي، المهاجم ولاعب نادي إي سي ميلان الإيطالي، نيكولا كالينيتش، من معسكر المونديال وذلك بسبب تصرفات اللاعب غير اللائقة ورفضه الانصياع لتعليمات مدربه زلاتكو داليتش خلال مباراة نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة في كأس العالم  2018 لرفضه النزول كبديل في الدقائق الأخيرة.




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