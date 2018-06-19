رئيس كوسوفو يقلد "حواس" وسام الجمهورية السبت المقبل

قال علي أبو دشيش المتحدث الإعلامي لمكتب الدكتور زاهي حواس، إنه من المقرر أن يقيم هاشم ثاتشي، رئيس جمهورية كوسوفو، حفل استقبال للدكتور زاهي حواس، وزير الآثار المصرية الأسبق السبت المقبل 23 يونيو، حيث سيقوم الرئيس ثاتشي بتقليد "حواس" وسام الجمهورية.





وأضاف "أبو دشيش" أن تكريم "حواس" من جمهورية كوسوفو يأتي تقديرًا لمجهوداته في علم المصريات، ولأنه استطاع أن يدخل حب الفراعنة بقلوب الجماهير حول العالم.





وعلى صعيد آخر سوف يقيم رئيس الوزراء راموش هارديناج حفل تكريم لحواس بحضور رئيس البرلمان قدري فيسلي.





ويأتي تكريم د. زاهي حواس على هامش الندوة التي تعقدها جمهورية كوسوفو السبت 23 يونيو، ويديرها د. زاهي حواس، ويتحدث فيها عن اكتشافاته الأثرية وأسرار قدماء المصريين.



