يسرا الهواري تحيي حفلًا موسيقيًا في رووم آرت سبيس بجاردن سيتي 21 يونيو

تستعد عازفة "الإكورديون" المطربة يسرا الهواري، لإحياء حفل غنائي في القاهرة عبر أولى حفلاتها الموسيقية في موسم الصيف، وذلك في رووم آرت سبيس بجاردن سيتي، فى التاسعة مساء الخميس المقبل 21 يونيو.





وتقدم يسرا وجبة غنائية دسمة من أغنيات ألبومها الأول "نقوم ناسيين"، والذي تم طرحه عبر التمويل الجماهيري، من خلال حملة أونلاين ساهم خلالها الجمهور في تمويل وإنتاج الألبوم، وبالفعل بعد تجهيزات دامت أكثر من سنتين، ظهور الألبوم للنور فى ديسمبر الماضى، وضم فى جعبته 10 أغنيات، ويصاحبها فى الحفل عازف البيانو شادي الحسيني.