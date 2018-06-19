خبير اقتصادي: المسابقات العالمية فرصة جيدة للترويج لمصر سياحيا واستثماريا



وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك ضرورة لاستثمار وصول مصر إلى كأس العالم يجب ان يكون بشكل متوازي سياحيا واستثماريا، لافتا إلى أنه كان من الضروري الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير وعرض افلام تسجيلية عنه لتشجيع السياحة إلى مصر.



قال الخبير الاقتصادي شريف الخريبي، إن المسابقات العالمية وعلى رأسها كأس العالم وكذلك الأمم الإفريقية وغيرها تعد نوعا من الدبلوماسية الرياضية، متابعا أنها تسلط الضوء بشكل كبير على فرق الدول التي نجحت في الوصول لها وبالتالي يجب استثمار هذا الأمر من الناحية السياحية والثقافية والاستثمارية، خاصة مع وجود تنمية شاملة في مصر مؤخرا.