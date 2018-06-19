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اليمن: قصف لطيران التحالف والبوارج لفلول الميليشيات في الحديدة

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:40 م
اليمن: قصف لطيران التحالف والبوارج لفلول الميليشيات في الحديدة
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أسماء العزب
 
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، بأن طيران التحالف والبوارج قصف فلول الميليشيات في محافظة الحديدة.

كما ذكرت القناة، سقوط قتلى وجرحى من المدنيين في قصف حوثي عشوائي على منازل المواطنيين في الحديدة.

وأعلن القائد العام لجبهة الساحل الغربي، أبو زرعة المحرمي، أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بإسناد التحالف العربي، سيطرت سيطرة كاملة على مطار الحديدة.
المزيد عن: قصف حوثي السيطرة على الحديدة الحديدة التحالف البوارج
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