اليمن: قصف لطيران التحالف والبوارج لفلول الميليشيات في الحديدة



كما ذكرت القناة، سقوط قتلى وجرحى من المدنيين في قصف حوثي عشوائي على منازل المواطنيين في الحديدة.



وأعلن القائد العام لجبهة الساحل الغربي، أبو زرعة المحرمي، أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بإسناد التحالف العربي، سيطرت سيطرة كاملة على مطار الحديدة.



أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، بأن طيران التحالف والبوارج قصف فلول الميليشيات في محافظة الحديدة.