المجموعة الرابعة.. كرواتيا تتصدر والأرجنتين تسقط وآيسلندا المفاجأة

نتهت منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.





شهدت هذه المحموعة مبارتين كرواتيا مع نيجيريا وأيسلندا مع الأرجنتين، و كانت مباراة أيسلندا والأرجنتين أبرز مباريات المجموعة والتي شهدت ضياع ركلة جزاء عن طريق ليونيل ميسي نجم برشلونة والأرجنتين.





ويرصد الفجر الرياضي حصاد الجولة الأولى من هذه المجموعة.





- الترتيب : تحتل كرواتيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وجاءت كلا من أيسلندا والأرجنتين في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة وتذيلت نيجيريا المجموعة بلا رصيد من النقاط.





- الهدافين : سيرجيو أجويرو (الأرجنتين) ولوكا مودريتش (كرواتيا) وألفريد فينبوجاسون (أيسلندا) - برصيد هدف واحد





- عدد أهداف المجموعة : 4 أهداف





- أقوى هجوم : كرواتيا (هدفين)





- أقوى دفاع : كرواتيا (لم يدخل مرماهم أية أهداف)





- أضعف هجوم : نيجيريا (لم تسجل أية أهداف)





- أضعف دفاع : نيجيريا (مني مرماهم بهدفين)



