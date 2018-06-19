تعرف علي تفاصيل سوزوكي جيمني 2019 الجديدة

كشفت شركة مرسيدس على موقعها على شبكة الإنترنت عن صور لسيارة سوزوكي جيمني 2019 الجديدة.



وتعرض هذه اللقطات الرسمية عددًا كبيرًا من الإصدارات وبعضها ذات لمسات لونية لامعة، وعلى الرغم من أن التصميم العام للسيارة قد تم تركه كما هو، إلا أن سوزوكي قامت ببعض التغييرات هنا وهناك لتبقى السيارة معاصرة بينما تبقى قريبة من الوصفة الأصلية للتصميم.



والقصة مختلفة تماما داخل المقصورة حيث تم تجديد لوحة القيادة لإفساح المجال لشاشة تعمل باللمس وهي خطوة كبيرة إلى الأمام مقارنة بالموديل السابق عليها البالغ من العمر 20 عاما، وتعمل السيارة بنظام دفع رباعي جزئي للعمل مع الطرق الوعرة.



ووفقًا للمواصفات الفنية السابقة، ستتوفر سيارة جيمني بمواصفات JDM مع محرك 660 سي سي صغير وناقل حركة يدوي أو أوتوماتيك، بينما المحرك الأكبر سعة 1.5 لتر فيتوفر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بأربع سرعات. وسيتم تقديم عجلات مقاس 15 أو 16 بوصة، في حين تشمل قائمة الاضافات الجديدة نظام تثبيت السرعة، تشغيل السيارة بضغطة زر، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وتكييف الهواء وفرملة طوارئ مستقلة.



وسيتم الكشف الرسمي عن السيارة أمام الاعلام بصورة حية لها في الخامس من يوليو المقبل





