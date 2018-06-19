عاجل.. قتلى وجرحى جراء قصف حوثي عشوائي على منازل المواطنيين بالحديدة





أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، بسقوط قتلى وجرح من المدنييين في قصف حوثي عشوائي على منازل المواطنيين في مدينة الحديدة.وسيطرت قوات الجيش الوطني على مطار الحديدة الدولي كاملا بعد معارك عنيفة خاضها الجش بمساندة من طيران التحالف العربي ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.وتكبدت المليشيا الحوثية في المعارك الدائرة عشرات القتلى والجرحى والأسرى، فضلا عن تكبدها خسائر فادحة في العتاد والمعدات القتالية.