توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من 2018

توقعت لجنة فنية بأوبك هذا الأسبوع أن يظل الطلب العالمي على النفط قويا في النصف الثاني من 2018، بما يشير إلى أن بمقدور السوق استيعاب المزيد من إنتاج المنظمة.





وتجتمع أوبك يوم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج وسط دعوات من مستهلكين كبار مثل الولايات المتحدة والصين لخفض أسعار النفط ومن ثم دعم النمو العالمي عبر إنتاج المزيد من الخام واقترحت السعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا غير العضو في المنظمة تقليص تخفيضات الإنتاج بشكل تدريجي، فيما يعارض أعضاء أوبك إيران والعراق وفنزويلا والجزائر تلك الخطوة.





وصرح مصدر بأن "توقعات السوق في النصف الثاني قوية وقال أحد المصادر إن بعض الدول بما في ذلك الجزائر وإيران وفنزويلا ذكرت في الاجتماع أنها مازالت تعارض زيادة إنتاج الخام.



