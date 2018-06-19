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توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من 2018

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:28 م
توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من 2018
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توقعت لجنة فنية بأوبك هذا الأسبوع أن يظل الطلب العالمي على النفط قويا في النصف الثاني من 2018، بما يشير إلى أن بمقدور السوق استيعاب المزيد من إنتاج المنظمة.

وتجتمع أوبك يوم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج وسط دعوات من مستهلكين كبار مثل الولايات المتحدة والصين لخفض أسعار النفط ومن ثم دعم النمو العالمي عبر إنتاج المزيد من الخام واقترحت السعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا غير العضو في المنظمة تقليص تخفيضات الإنتاج بشكل تدريجي، فيما يعارض أعضاء أوبك إيران والعراق وفنزويلا والجزائر تلك الخطوة.

وصرح مصدر بأن "توقعات السوق في النصف الثاني قوية وقال أحد المصادر إن بعض الدول بما في ذلك الجزائر وإيران وفنزويلا ذكرت في الاجتماع أنها مازالت تعارض زيادة إنتاج الخام.

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