وزير التنمية المحلية: دورنا مهم للقضاء على الفساد

شدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على أهمية متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظات وتلافي أي سلبيات مع تعظيم الايجابيات وحسن إدارة واستغلال موارد الدولة فى كل محافظة.





وقال وزير التنمية المحلية، إن دور الوزارة مهم جدًا في التنسيق مع الوزارات والمحافظات لدعم التنمية الشاملة فى كافة أرجاء مصر والقضاء على الفساد، موضحًا أن المشروعات القومية الكبرى وكافة الإنجازات التي تحققت في المحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.





وأكد "شعراوي"، على ضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدني للارتقاء بخدمات التنمية المقدمة حتى يستفيد منها المواطنون خاصة فى القرى الأشد فقرًا، مشيرًا إلى أهمية التفاعل مع المواطنين من خلال صفحات التواصل الاجتماعى للوزارة والمحافظات وزيادة المتفاعلين مع الصفحة الرسمية للوزارة وحل مشكلات المواطنين والاستماع الى مقترحاتهم لتطوير الأداء في المحليات والتركيز على تحسين الخدمات المقدمة في كل محافظة.