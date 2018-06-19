8 معلومات عن الفنانة الراحلة آمال فريد.. تعرف عليهم

في ساعة مبكرة من اليوم صباح الثلاثاء، أعلن المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، وفاة الفنانة آمال فريد فى مستشفى شبرا العام.

وأضاف مجاهد أن الفنانة دخلت العناية المركزة لمستشفى شبرًا العام، مساء أمس، بعد تعرضها لأزمة صحية، وتلقت الرعاية اللازمة، إلى أنه حان قدرها وتوفيت فجر اليوم.

كانت الفنانة آمال فريد، 80 عامًا، قد نقلت إلى مستشفى شبرا العام، فى ساعة متأخرة من الليل، بناءً على طلب الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، واقترحت وزارة التضامن أن تعالج فى مستشفى شبرا العام على حساب الدولة، وتابع الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين حالتها بصفة مستمرة إلى أن وفاتها المنية اليوم.

وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز المعلومات عن الراحلة الفنانة آمال فريد:

*أسمها آمال خليل محمد، اشتهرت باسم "آمال فريد" نسبة إلى الحاج وحيد فريد مدير التصوير الذي كان من أشد المعجبين والمؤمنين بها وبموهبتها.

* آمال فريد من مواليد 12 فبراير 1938، وولدت بالعباسية، وهي حاصلة على ليسانس آداب قسم اجتماع.

* بدايتها كبطولة مع الفنان عبد الحليم حافظ وكانت قد دخلت الفن عن طريق مسابقة في مجلة الجيل، وقد رشحها للعمل في الفن مصطفى أمين و أنيس منصور، واكتشفها رمسيس نجيب.

*أول عمل لها كان أمام الفنانة فاتن حمامة في فيلم "موعد مع السعادة"، ثم انطلقت بعد ذلك في السينما لتقوم بالبطولة أمام عبد الحليم حافظ في فيلم ليالي الحب وكان عمرها آنذاك سبع عشر سنة.

*عملت مع نجيب محفوظ في فيلمي "بداية ونهاية وإحنا التلامدة".

*كانت ستجسد بدور ميرفت أمين في فيلم "أبي فوق الشجرة" ولكن نظرا لظروف سفرها لم تشارك به.

* قدمت في آواخر السبعينيات أفلام "جزيرة العشاق" و"التلميذة" و"الاستاذ" و"بنات عتريس"، وندمت كثيرا لأنها كانت أفلام تجارية.

*أعتزلت الفن في أواخر الستينيات بعد أن تزوجت من مهندس مصري كان يقيم في موسكو، فعاشت معه هناك، ثم عادت وعملت في فيلمين فقط، وقررت الاعتزال نهائيًّاً.