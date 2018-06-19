المجموعة الثالثة.. فرنسا والدنمارك في الصدارة وأستراليا الأضعف

انتهت الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.

شهدت هذه المحموعة مبارتين، هما : فرنسا مع أستراليا والدنمارك مع بيرو، و

كانت مباراة فرنسا وأستراليا أقوى مباراة في هذه الجولة من المجموعة.