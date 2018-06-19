المجموعة الثالثة.. فرنسا والدنمارك في الصدارة وأستراليا الأضعف
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:23 م
ريهام عبدالمحسن
انتهت الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.
شهدت هذه المحموعة مبارتين، هما : فرنسا مع أستراليا والدنمارك مع بيرو، وكانت مباراة فرنسا وأستراليا أقوى مباراة في هذه الجولة من المجموعة.
ويرصد الفجر الرياضي حصاد الجولة الأولى من هذه المجموعة.
- الترتيب : تحتل فرنسا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وجاءت الدنمارك في المركز الثاني بنفس عدد الرصيد من النقاط وجاءت كلا من أستراليا وبيرو في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بلا رصيد من النقاط.
- الهدافين : بول بوجبا وانطوان جريزمان (فرنسا) وميلي جيديناك (أستراليا) ويوسف بولسن (الدنمارك) برصيد هدف واحد.
- عدد أهداف المجموعة : 4 أهداف
- أقوى هجوم : فرنسا (هدفين)
- أقوى دفاع : الدنمارك (لم يدخل مرماهم أية أهداف)
- أضعف هجوم : بيرو (لم تسجل أية أهداف)
- أضعف دفاع : أستراليا (مني مرماهم بهدفين)