مفاجأة.. السعودية تنتظر احتساب نقاط مباراة روسيا لصالحها

كشف التليفزيون الألماني عن أن عدداً من لاعبي منتخب روسيا تناولوا المنشطات قبل انطلاق المباراة الافتتاحية فى بطولة كأس العالم أمام السعودية ضمن منافسات المجموعة الأولى,.





وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن منتخب السعودية قد يحصد نقاط مباراته مع روسيا الثلاث باعتباره فائزاً بنتيجة 3 – 0، حال صحة إدعاءات التليفزيون الألمانى بتناول لاعبى منتخب روسيا للمنشطات بإشراف المخابرات الروسية.





وأضافت الصحيفة أن التليفزيون الألمانى "ARD" يرى أن المنشطات التى تناولها لاعبو منتخب روسيا لعبت دوراً كبيراً فى تحقيق الفوز على السعودية بخماسية نظيفة.





وأشارت إلى أن الحكومة الروسية منعت خبير المنشطات الألمانى من دخول روسيا هذا العام، ويصعب بذلك إثبات التعاطى لأن المخابرات ذاتها تدعم ذلك.



