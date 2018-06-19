سعفان للمشرفين على انتخابات النقابات العامة: "تحروا الدقة"‎

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه اعتبارا من أول يوليو وحتى آخر ديسمبر سيتم تدريب أكثر من 20 ألف قيادة نقابية أفرزتها الانتخابات العمالية للدورة النقابية الحالية.





وأضاف الوزير في تصريحات له خلال تفقده لجان انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة اليوم الثلاثاء، أن الإقبال الكثيف الذي شهدته لجان انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة اليوم يؤكد على زيادة وعي التنظيم النقابي المصري، مما يعطينا مؤشر أن الدورة النقابية الحالية على أعلى مستوى، مما سيصب في مصلحة الإنتاج.





وأعطى الوزير، توجيهات للمشرفين على الانتخابات بضمان الشفافية والنزاهة، وضرورة تحري الدقة والتأكد من هوية الناخبين وإدراج اسمائهم بالكشوفات.





وشهدت انتخابات مجالس الإدارات للنقابات العمالية العامة، اليوم، إقبال كثيف من أعضاء الجمعيات العمومية ل13 نقابة عامة، هم "البناء والأخشاب، السياحة والفنادق، البترول، البريد، الكيماويات، الاتصالات، العلوم الصحية، النيابات والمحاكم، السكك الحديدية، الأعمال المالية والضرائب والجمارك، المرافق العامة، هيئة النقل العام، والخدمات الصحية".





وتقدم للترشح بانتخابات النقابات نحو 707 مرشح، حيث تجرى الانتخابات بمقر النقابات العامة في 4 نقابات على العضوية فقط هم "الكيماويات، المرافق، النقل العام، والعلوم الصحية"، وذلك بعد فوز رؤسائها بالتزكية، وهم على التوالي، عماد حمدي، عادل نظمي، مجدي حسن، وأحمد سيد عبد المقصود.





كما تجرى الانتخابات في نفس الموعد على الرئاسة فقط في نقابتي البناء والأخشاب، والسياحة، بعد فوز الأعضاء بالتزكية.





وفي نفس الوقت تجرى الانتخابات على الرئاسة والأعضاء في نقابات، "البريد، السكة الحديد، الاتصالات، الخدمات الصحية، النيابات والمحاكم، البترول، والأعمال المالية والضرائب".





ووصل عدد النقابات التي فاز مجلس إدارتها بها بالتزكية نحو 14 نقابة، من أصل 27 نقابة، هم "النقل البحري، الخدمات الإدارية، التجارة، الصناعات الغذائية، النقل الجوي، الغزل والنسيج، الصناعات الهندسية، التعليم والبحث العلمي، الصحافة والطباعة والإعلام، المناجم والمحاجر، النقل البري، الإنتاج الحربي، البنوك والتأمينات، الزراعة والري".



