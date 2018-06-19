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إسرائيل تعلل سبب منعها الاحتفال بيوم روسيا في القدس الشرقية

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:25 م
إسرائيل تعلل سبب منعها الاحتفال بيوم روسيا في القدس الشرقية
لشرطة الإسرائيلية
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وكالات
 

عللت الشرطة الإسرائيلية سبب منعها الاحتفال بمناسبة "يوم روسيا" في القدس الشرقية بحصولها على معلومات حول وجود "منظمتين فلسطينيتين إرهابيتين" بين منظمي الاحتفال.

 

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميخائيل زينغرمان، اليوم الثلاثاء: "تم منع إجراء هذا الاحتفال، لأن الشرطة حصلت على معلومات واضحة تدل على أن هذا الاحتفال تقوم بتنظيمه منظمتان نعتبرها إرهابيتين. ويدور الحديث عن الجبهتين الديمقراطية والشعبية (لتحرير فلسطين)".

 

وأضاف: "اعتمادا على هذه المعلومات صدر أمر بحظر إجراء الاحتفال".

 

من جهتهم قال المشاركون في العشاء الاحتفالي المنظم بمناسبة يوم روسيا، إن فعاليتهم لا تحمل طابعا سياسيا. وأشاروا إلى أن منظم العشاء هو جمعية الصداقة الفلسطينية الروسية.

 

وتحدث شهود عيان عن نشوب مشادات كلامية بين المشاركين في الاحتفال وعناصر الشرطة الذين وصلوا إلى مكان إجراء الاحتفال. وأكدوا في الوقت ذاته أن هذه المشادات لم تتحول إلى اشتباكات حقيقية بالرغم من أن الشرطة أغلقت الميكروفونات التي استخدمها منظمو الاحتفال واحتجزت ما بين 4 و6 أشخاص لغرض التحقيق معهم.

 

وكان بين المشاركين في الاحتفال نائب البرلمان الإسرائيلي زعيم القائمة العربية الموحدة أيمن عودة والأرشمندريت عطا الله حنا ومستشار الرئيس الفلسطيني نبيل شعث الذي يترأس أيضا جمعية الصداقة الفلسطينية الإسرائيلية.

 

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