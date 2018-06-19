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متصفح صوتي جديد من Mozilla

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:25 م
متصفح صوتي جديد من Mozilla
متصفح صوتي جديد من Mozilla
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تعتزم شركة Mozilla إطلاق متصفح جديد يستجيب للأوامر الصوتية، بحسب تقارير عالمية صدرت اليوم.

متصفح "Scout You" الجديد سيستجيب لأوامر المستخدم الصوتية للبحث عن المواقع والصفحات على الشبكة العنكبوتية، كما سيوفر خدمة مميزة تملي على المستخدم صوتيًّا محتويات تلك المواقع وكلماتها، وسيعمل على الحواسب والهواتف والعديد من الأجهزة الذكية.

والهدف من إطلاق شركة "Mozilla" لهذا المتصفح وفقًا للخبراء هو محاولتها تعزيز مواقعها في سوق البرمجيات، ومنافسة مساعد "Alexa" من Amazon، ومساعدي آبل جوجل الصوتيين.

يذكر أن الشركة كانت قد نوهت، في أبريل الفائت، أيضًا إلى أنها تنوي إطلاق متصفح "Firefox Reality" المتميز، المخصص للتعامل مع الواقع الافتراضي


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