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وزير التنمية المحلية: نتلقى شكاوى المواطنين حول تعريفة الأجرة ونحلها

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:24 م
وزير التنمية المحلية: نتلقى شكاوى المواطنين حول تعريفة الأجرة ونحلها
اللواء محمود شعراوي - أرشيفية
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ياسمين مبروك
 
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على متابعة الوزارة أولا بأول موقف تنفيذ التعريفة الجديدة لوسائل النقل في المحافظات بالتنسيق مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، موضحًا أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين ومتابعة حلها مع المحافظات المعنية والرد عليها.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى استقرار الأمور فى كافة المحافظات وتم التعامل مع بعض الشكاوى الفردية.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عقد اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع قيادات الوزارة لاستعراض أهم الملفات التي تعمل الوزارة على تنفيذها وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

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