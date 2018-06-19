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وزير التنمية المحلية يكشف عن معيار تقييم القيادات

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:23 م
وزير التنمية المحلية يكشف عن معيار تقييم القيادات
اللواء محمود شعراوي - أرشيفية
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ياسمين مبروك
 

كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن أن الإخلاص في العمل والنزاهة وحسن الأداء هو معيار تقييم القيادات فى الوزارة والمحافظات، مشددًا على ضرورة القضاء على الروتين فى العمل والتميز والإبداع في التفكير ودراسة أي مشكلات وإيجاد حلول غير تقليدية ولكنها قابلة للتطبيق مع ضرورة العمل على خلق صف ثانى وثالث في كل قطاع وإدارة بالوزارة والمحافظات ليكونوا قادرين على تحمل المسئولية واستمرارالعمل.

وطلب وزير التنمية المحلية، من جميع القيادات إعداد خطة ورؤية لتطوير العمل في كل قطاع وإدارة وعرض أساليب تنفيذها على مستوى الوزارة والمحافظات والجدول الزمنى للتنفيذ.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عقد اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع قيادات الوزارة لاستعراض أهم الملفات التي تعمل الوزارة على تنفيذها وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

المزيد عن: وزير التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية محمود شعراوي التنمية المحلية
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