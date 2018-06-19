مستشفيات قنا الجامعية تستقبل قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري لجراحات الأطفال

تستقبل مستشفيات قنا الجامعية قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري لجراحات الأطفال في الفترة من 28-30 يونيو الجاري تحت رعاية فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور حمدي محمد حسين عميد كلية الطب بقنا، صرح بذلك الدكتور أسامة حسين عبد اللاه مدير عام مستشفيات قنا الجامعية.



وأضاف الدكتور نزار أبو حلاوة مدرس جراحات الأطفال بطب قنا أن تلك القافلة تجري العديد من عمليات الجراحة العامة وجراحات المناظير للأطفال في إطار السعي لتطوير الخدمات الطبية المقدمة لأهالي إقليم جنوب الصعيد وذلك بمشاركة نخبة من أساتذة جراحات الأطفال بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وطنطا والمنصورة والازهر وجنوب الوادي وسيتم مناظرة الحالات بعيادة جراحة الأطفال أيام السبت والاثنين والأربعاء أسبوعيًا بمبنى العيادات الخارجية بحرم جامعة جنوب الوادي بقنا.