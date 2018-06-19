راعي كنيسة أبو سرجة عن زيارة وفد الحجاج الإيطاليين: حدث عظيم

وصف القس أباكير راعي كنيسة أبو سرجة بمصر القديمة، زيارة وفد الحجاج الإيطاليين لمصر بالحدث العظيم.





ومن المقرر، أن ينطلق الوفد غدًا، لأديرة وادي النطرون، وتنتهى رحلتهم يوم الخميس المقبل، ويتكون الوفد الإيطالي من 50شخصًا، ويرأسهم المطران لينو فوماجالي، والعديد من الكهنة والشخصيات العامة والصحفيين.







