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راعي كنيسة أبو سرجة عن زيارة وفد الحجاج الإيطاليين: حدث عظيم

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:23 م
راعي كنيسة أبو سرجة عن زيارة وفد الحجاج الإيطاليين: حدث عظيم
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إيريني صفوت
 
وصف القس أباكير راعي كنيسة أبو سرجة بمصر القديمة، زيارة وفد الحجاج الإيطاليين لمصر بالحدث العظيم.

ومن المقرر، أن ينطلق الوفد غدًا، لأديرة وادي النطرون، وتنتهى رحلتهم يوم الخميس المقبل، ويتكون الوفد الإيطالي من 50شخصًا، ويرأسهم المطران لينو فوماجالي، والعديد من الكهنة والشخصيات العامة والصحفيين.


وترجع أهمية الحدث لكونه الأول في مجال السياحة الدينية، بعد لقاء الوفد المصري العام الماضي بقداسة البابا فرنسيس والذي بارك أيقونة العائلة المقدسة معطيا إشارة الانطلاق لهذا النوع من السياحة الذي سيكون له بالتأكيد أثر إيجابي على صورة مصر في الخارج كبلد الأمن والأمان.
المزيد عن: وفد الحجاج الإيطالي مصر راعي كنيسة أبو سرجة اخبار مصر إيطاليا
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