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المشاهد الأولى من مطار الحديدة بعد تحريره

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 01:04 م
المشاهد الأولى من مطار الحديدة بعد تحريره
مطار الحديدة
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أعلن القائد العام لجبهة الساحل الغربي، أبو زرعة المحرمي، أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بإسناد التحالف العربي، سيطرت سيطرة كاملة على مطار الحديدة.

 

ودخلت القوات الموالية للحكومة اليمنية والمدعومة من التحالف العسكري مطار الحديدة اليوم، بعد نحو أسبوع من المعارك عند أطرافه، في وقت بدت المدينة الاستراتيجية وكأنها تستعد لحرب شوارع مع تراجع فرص حدوث اختراق سياسي.

 

وأبلغت مصادر عسكرية يمنية في التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين وسكان محليون، بأن التحالف دخل المجمع الرئيسي لمطار الحديدة اليمني.

المشاهد الأولى من مطار الحديدة بعد تحريره
المشاهد الأولى من مطار الحديدة بعد تحريره
المشاهد الأولى من مطار الحديدة بعد تحريره
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