رئيس "الثانوية العامة": ما يشاع حول تغير النتيجة من الكنترول "خطأ"

بدأ منذ قليل، مؤتمر الثانوية العامة لمادتي التاريخ والفيزياء، بحضور الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية وخالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.





وقال رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن ما يشاع حول تغير النتيجة من الكنترول جميعه خطأ، مؤكدًا أن الكنترول لا يستخدم "الإنترنت" من الأساس.





وأضاف أن كل هذا إفلاس ويجب على أولياء ألا يسيروا وراء هذه الشائعات.