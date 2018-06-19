عميل يرفع حصته في"بايونيرز" إلى 3.12%





أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عن قيام العميل وليد محمد زكي ابراهيم بشراء عدد 950 الف سهم، وبذلك تصل نسبة المساهمة بعد العملية الى3.12 % بدلاً من 2.99%.





وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية، بأن القيمة الإجمالية للصفقة بلغت 7.4 مليون جنيه، بواقع 7.84جنيه مصري لكل سهم.





وتبلغ نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 5.37% عن زياد وليد زكي، و4.33% عن عمر وليد زكي، و4% عن محمد وليد زكي، و3.06% عن نور وليد زكي، و3.06% عن روعة وليد زكي، و0.48% عن ياسر زكي، و0.17% عن حسام زكي.





وفي الأسبوع الماضي، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 3.6 مليار جنيه إلى 4.68 مليار جنيه.





وحققت الشركة أرباحاً بلغت 1.14 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 1.08 مليار جنيه في 2016.



