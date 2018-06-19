ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عميل يرفع حصته في"بايونيرز" إلى 3.12%

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 01:08 م
عميل يرفع حصته فيبايونيرز إلى 3.12%
طباعة
نيفين سمير
 

أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عن قيام العميل وليد محمد زكي ابراهيم بشراء عدد 950 الف سهم، وبذلك تصل نسبة المساهمة بعد العملية الى3.12 % بدلاً من 2.99%.

وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية، بأن القيمة الإجمالية للصفقة بلغت 7.4 مليون جنيه، بواقع 7.84جنيه مصري لكل سهم.

وتبلغ نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 5.37% عن زياد وليد زكي، و4.33% عن عمر وليد زكي، و4% عن محمد وليد زكي، و3.06% عن نور وليد زكي، و3.06% عن روعة وليد زكي، و0.48% عن ياسر زكي، و0.17% عن حسام زكي.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 3.6 مليار جنيه إلى 4.68 مليار جنيه.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 1.14 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 1.08 مليار جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 3.6 مليار جنيه، موزعاً على 708.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات.
المزيد عن: شركات البورصة ختام تعاملات البورصة تعاملات البورصة بداية تعاملات البورصة الرقابة المالية البورصة ارباح البورصة اخبار البورصة اليوم اخبار البورصة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كولومبيا
-
x
14:00
-
اليابان
بولندا
-
x
17:00
-
السنغال
روسيا
-
x
20:00
-
مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/19/2018 1:20:01 PM