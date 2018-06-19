"الإحصاء": 674.7 مليار جنيه قيمة رأس المال المستثمر خلال عام 2016

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة رأس المال المستثمر خلال عام 2016، بلغت 674.7 مليار جنيه، مقابل565.8 مليار جنيه عام 2015، بنسبـة زيـادة قـدرها 19.2%.





وقال الجهاز فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن هـذه الــزيـادة تركزت فى قطـاع الصناعات التحــويـلية، خاصة نشاط صناعة فحم الكـوك والمنتجـات النفطيـة، وقطاع المعلومات والاتصالات خاصة نشاط الاتصـالات.





وأوضح جهاز الإحصاء فى بيان اليوم حول النشرة السنوية للإحصاءات والمـؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص الاستثمارى خلال عام 2016، أن قيمـة الأصـول الثــــابتـة بلغت 434.2 مليــار جنيـه، مقـــابل 376.7 مليار جنيه عام 2015، بنسبـــة زيــادة قـــدرهـــا 15.2%.





وأضاف البيان، أن هذه الـزيـــادة تركزت فى قطـــاع الصناعــــات التحــويـليــــة خاصــة نشـــــاط صناعــة الفلزات القاعدية، لافتا إلى قيمة الأرباح المحققة والتى بلغت فى عام 2016 نحو 40.6 مليار جنيه، مقابل30.4 مليار جنيه عام 2015، بنسبـة زيـادة قـدرها 33.6%.





وأشار الجهاز فى بيانه إلى أن هـذه الــزيـادة تركزت فى قطـاع الصناعات التحــويـلية وخاصة نشاط صناعة فحم الكـوك والمنتجـات النفطيـة وقطاع المعلومات والاتصالات خاصة نشاط الاتصـالات.





كما تضمن البيان الإشارة لعدد من المؤشرات الأخرى فى إطار الإحصاءات والمـؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص الاستثمارى خلال عام 2016، ومنها:





- بلغت تكاليف النشاط الجارى 428 مليـــــــار جنيــــــه عـام 2016، مقابل 335.3 مليار جنيـــــه عام 2015 بنسبـــــة زيادة قـــدرهــا 27.6% تركز هذا الزيادة فى قطـــاع الصناعات التحويلية خاصة نشــــاط صناعة المنتجات الغذائية وصناعة الفلزات القاعدية.





- بلغت قيمــة المشروعــات تحـت التنفيذ 52.5 مليار جنيـه عام 2016، مقــابـل 47.7 مليـــــار جنيــــــه عـــام 2015 بنسبـــــة زيـــادة قـدرها 10.1% تركزت هـذه الـزيــــــادة فى قطــــاع الصناعــــات التحــــــويليــــــة وخــــاصـــة نشــــاط صنــاعـــة فحم الكوك والمنتجات النفطية.









- بلغت جملة إيرادات النشاط الجاري367.7 مليار جنيــه عام 2016، مقــابـل 316.3 مليـار جنيه عام 2015 بنسبـة زيادة قــدرهــا 16.2% تركزت هذه الزيادة فى قطــــاع الصناعـــات التحــويـليـة خاصة نشـاط صناعـة الفلزات القاعدية وقطاع المعلومــات والاتصــالات وخاصة نشاط الاتصالات



