"8 الصبح" يحيي ذكرى ميلاد العندليب"عبد الحليم حافظ"

أحيا برنامج "8 الصبح" فى حلقة صباح اليوم بالفنان الراحل العندليب عبد الحليم حافظ، وذلك من خلال فقرة "انا مصري" بمناسبة ذكرى ميلاده.



حيث رصد البرنامج المسيرة الفنية الطويلة"للعندليب" حيث انه ولد في 21 يونيه 1929، بقرية الحلوات، التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.



وكان عبد الحليم، الابن الرابع، وأكبر إخوته هو إسماعيل شبانة، الذي كان مطربًا ومدرسًا للموسيقى في وزارة التربية، والتحق بكتاب الشيخ أحمد، ومنذ دخول العندليب للمدرسة تجلى حبه العظيم للموسيقى حتى أصبح رئيسًا لفرقة الأناشيد في مدرسته.



التحق عبد الحليم حافظ، بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1943، حينها التقى بالفنان كمال الطويل؛ حيث كان يدرس في قسم الغناء والأصوات، وتخرجا معًا عام 1948، ورشح للسفر في بعثة حكومية إلى الخارج لكنه ألغى سفره، وعمل 4 سنوات مدرسًا للموسيقى بطنطا ثم الزقازيق وأخيرًا بالقاهرة، ثم قدم استقالته من التدريس، والتحق بعدها بفرقة الإذاعة الموسيقية عازفًا على آلة الأبواه عام 1950.



واكتشف العندليب الأسمر، الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب، الذي سمح له باستخدام اسمه "حافظ" بدلًا من شبانة، ودخل الإذاعة بعد أن قدم قصيدة "لقاء"، كلمات صلاح عبد الصبور، ولحن كمال الطويل عام 1951.



وتعاون العندليب، مع الملحن محمد الموجي، وكمال الطويل، وبليغ حمدي، ومحمد عبد الوهاب.



وقدم العندليب أكثر من 230 أغنية ومن أشهر أعماله "أهواك، نبتدي منين الحكاية، فاتت جنبنا، زي الهوا، سواح، حاول تفتكرني، أي دمعة حزن لا، موعود، قارئة الفنجان، رسالة من تحت الماء" وغيرها من الأغاني.



كما قدم 16 فيلمًا سينمائيًّا؛ منها "لحن الوفاء، أيامنا الحلوة، ليالي الحب، أيام وليالي، الوسادة الخالية"، وقدم مسلسلًا إذاعيًّا وحيدًا، وهو "أرجوك لا تفهمني بسرعة" سنة 1973.



وتوفى يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 1977 في لندن، عن عمر (48 عامًا).